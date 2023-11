O Presidente da República estará esta segunda-feira até ao final do dia no Bengo, onde vai inaugurar obras avaliadas em mais de 250 milhões de dólares norte-americanos. O Hospital Geral do Bengo e a primeira fase da Centralidade do Caxito foram financiados pela Luminar Finance e erguidos pela Mitrelli, do grupo israelita Menomadin.

De acordo com o secretário do Presidente da República para os Assuntos Institucionais e Imprensa, o Chefe de Estado vai reunir-se com os membros do Governo Provincial para avaliar o estado geral do território.

A construção do Hospital Geral do Bengo faz parte das prioridades definidas no Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022.

Para construir esta unidade hospitalar, na capital da província do Bengo, avaliada em pouco mais de 63 milhões de dólares, o Governo de João Lourenço recorreu à linha de financiamento da Luminar Finance. E a obra foi entregue à israelita Mitrelli por ajuste directo. Por sua vez, a Mitrelli subcontratou a empresa angolana Noráfrica, que concluiu os trabalhos.

A obra foi justificada, na altura, devido "às condições inadequadas" de funcionamento, acomodação e assistência de doentes, a nível das unidades sanitárias e a "necessidade imperiosa" de construir e garantir o apetrechamento de hospitais e serviços de apoio aos hospitais.

Os primeiros 500 apartamentos do tipo T3, incorporados em edifícios de três e quatro pisos, na Centralidade do Bucula, na cidade de Caxito, província do Bengo, tinham a sua conclusão prevista para Outubro, mas ainda não havia, em Setembro, uma data para a estrega dos apartamentos à população.

O empreendimento habitacional vai ser baptizado com o nome da nacionalista Teresa Afonso Gomes. Também o novo hospital terá nome de um nacionalista angolano: Guilherme Pereira Inglês.

Em declarações à imprensa, em Setembro, o director nacional de Gestão Fundiária e Habitação, Amílcar Lutucuta, garantiu que as 500 unidades habitacionais estão prontas a serem habitadas e que já existem água e energia nos apartamentos.

Segundo a empresa construtora, os apartamentos possuem três quartos, sala comum, cozinha, duas casas de banho e varanda.

Em Outubro, os postos de saúde e da polícia, assim como uma escola primária de 24 salas estavam em fase de conclusão.

Nesta primeira fase foram construídos 80 edifícios, dos quais 72 abrigam lojas, e 500 habitações. Dessas habitações, oito são vivendas e as restantes apartamentos. Não são conhecidos os preços destas habitações.

O regresso do Presidente da República a Luanda está previsto para o fim da tarde.