O Presidente da República desloca-se hoje à província do Moxico para dois dias de trabalho, sendo que no Sábado troca o fato de Chefe de Estado pela camisa colorida de líder do MPLA e candidato à sua sucessão nas eleições gerais de 24 de Agosto.

João Lourenço, de acordo com informações da Presidência, começa a sua actividade na condição de Presidente da República já hoje, com a recepção às autoridades locais tradicionais, mantendo uma alargada agenda de trabalho que passa pela observação de projectos estatais em curso nesta província do leste angolano.

Já no Sábado, segundo dia de estadia de João Lourenço na cidade do Luena, e primeiro na condição de presidente do maior partido angolano, vai liderar várias iniciativas de pré-campanha, incluindo um comício que reunirá milhares de pessoas.

Logo depois, João Lourenço, de novo com o fato de Chefe de Estado, regressa no avião presidencial a Luanda.

Nas últimas semanas, João Lourenço tem repetido esta fórmula nas suas deslocações às províncias, deixando Luanda na qualidade de Presidente da República para, já nas capitais provínciais, assumir a condição de líder partidário com a qual encabeça as iniciativas de pré-campanha.

Este método tem recebido fortes críticas dos partidos da oposição porque, alegam, o líder do MPLA está a usufruir de meios do Estado para as suas actividades politico-partidárias no âmbito da pré-campanha para as eleições gerais de 24 de Agosto.