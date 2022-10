O primeiro, no valor de 10 mil milhões kz, destina-se a suportar as despesas relacionadas com os pagamentos atrasados contraídos pelo Ministério da Saúde no âmbito do fornecimento de bens e prestação de serviços referentes aos Exercícios de 2020 e 2021.

O segundo crédito adicional, de pouco mais de 3.000 milhões de kwanzas, servirá, segundo o despacho presidencial, para o pagamento das despesas do projecto de construção e apetrechamento da Casa da Juventude no Uíge.