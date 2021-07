O Presidente da República deixou hoje Luanda com destino à Turquia, país onde vai estar em visita de Estado com a duração de dois dias e sobre a qual existem fortes expectativas de que possa ser decisiva para a geração de negócios em diversas áreas.

O ponto alto desta visita de João Lourenço à Turquia é o encontro com o seu homólogo, Repep Erdogan que vai ter lugar na tarde de terça-feira.

Como sublinha a informação facultada pela Presidência, durante as 48 horas desta deslocação do PR à Turquia, as delegações dos dois países vão analisar as áreas de cooperação em agenda, que passam pelos sectores dos transportes, militar, comércio, economia e recursos minerais.

Em cima da mesa vão estar ainda a cooperação diplomática e a eliminação de vistos em passaportes de serviço, diplomáticos e especiais.

A visita de João Lourenço à Turquia, que surgiu a convite de Erdogan, num contexto em que as exportações de bens da Turquia para Angola, especialmente na área alimentar, é visível, termina na quarta-feira com a participação do Chefe de Estado angolano num fórum empresarial.

Este momento é aguardado com expectativa porque é ali que se vai perceber a vontade e disponibilidade dos homens de negócios de ambos os países para apostarem em investimentos recíprocos.

A delegação liderada por João Lourenço não deixará de apresentar o potencial económico de Angola aos investidores potenciais turcos.

Como recorda a Angop, as relações diplomáticas entre Angola e a Turquia datam de 1980 e os dois países já têm acordos de cooperação nos domínios do comércio, agricultura, educação, cultura, defesa, justiça e desporto.

Em Angola, a Turquia tem investimentos nas províncias de Luanda e Uíge, nas áreas da indústria, comércio, educação e construção civil.

Existe ainda a intenção de assinatura de um acordo, para a criação de uma câmara de comércio, no âmbito do reforço da cooperação bilateral.

Em Junho último, delegações dos dois países analisaram a cooperação no sector dos transportes, designadamente na área da aviação civil e das infra-estruturas ferroviárias, com perspectivas de empresários turcos investirem nos sub-sectores marítimo, portuário e ferroviário.

Segundo se soube, a companhia aérea da Turquia poderá começar a operar para Luanda, ainda este ano.