PR passa fim de semana em visita de trabalho à província do Namibe

O Presidente da República está este fim de semana na província do Namibe para uma visita de trabalho que soma às que tem estado, ao longo do seu mandato, a fazer por todo o País, onde vai reunir com as autoridades locais e organizações da sociedade civil local para obter um "retrato" desta região do sudoeste angolano.