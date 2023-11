O Presidente da República, João Lourenço, disse esta quarta-feira, 01, que à semelhança do programa Kwenda, "que está a retirar milhões de cidadãos da situação de vulnerabilidade financeira", a isenção do Imposto de Rendimento de Trabalho (IRT) sobre quem aufere um salário não superior a 100 mil kwanzas "constitui mais um passo" do seu Executivo "na protecção das famílias com menos rendimentos".

João Lourenço, que fez estas considerações na sua página de facebook, referiu que a queda do IVA para metade nos bens de primeira necessidade e a subida de salários dos funcionários públicos em 5% são outras medidas que visam aliviar o esforço financeiro das famílias.

"Todos esses desafios exigem a cada um de nós mais dedicação e empenho no trabalho, com vista a aumentar a produtividade da nossa economia", referiu.

Refira-se que os funcionários públicos com salários até 100 mil kwanzas terão isenção do Imposto de Rendimento de Trabalho (IRT), segundo a ministra das Finanças, Vera Daves.

A medida consta na Proposta de Orçamento Geral do Estado (OGE) para o exercício económico de 2024, entregue esta terça-feira, 30, pelo Executivo à Assembleia Nacional.

"A Lei em vigor isenta apenas do IRT os trabalhadores com ordenados até 70 mil kwanzas. Esta é uma das formas de dar algum alívio às famílias por via dessa medida de natureza fiscal", disse Vera Daves.

A ministra das Finanças revelou, igualmente, que "nesta proposta de OGE procurou-se equilibrar a equação, dando algum espaço pela via do alívio fiscal e pela via do ajuste na remuneração em 5 % dos funcionários públicos", sublinhou.

O Parlamento angolano recebeu na terça-feira, 31, do Executivo angolano, a proposta de Orçamento Geral do Estado para o Exercício Económico de 2024 (OGE-2024), que comporta receitas estimadas em mais de 24 biliões de Kwanzas e despesas fixadas em igual montante para o mesmo período.

As projecções económicas para o próximo exercício económico, segundo o Conselho de Ministros, foram calculadas na base de um preço médio do barril de petróleo de 65 dólares e uma produção petrolífera média diária de mais um milhão barril de petróleo.

O Conselho de Ministro diz que, face aos desafios da economia nacional, o Executivo apresenta, igualmente, na proposta do OGE 2024, um conjunto de medidas temporárias, permanentes e estruturais para fortalecer o rendimento das famílias, dos trabalhadores, entre outros aspectos.

O Executivo argumenta que a proposta do OGE apresenta vários pressupostos, um deles relacionado com o crescimento do PIB, com antevisão de uma taxa de crescimento de 2,84 %, assente, exclusivamente, na performance do sector não petrolífero, que prevê algumas medidas de política activa que cresça 4,62 por cento, enquanto o sector não petrolífero deverá ter uma performance negativa (um decréscimo) de 2,5 por cento.

Dos mais de 24 biliões de Kwanzas, antevê-se uma despesa fiscal de 59,3 por cento, e uma despesa financeira de 40%, prevendo um orçamento equilibrado em torno de 0,02 por cento de saldo fiscal.

Prevê-se, igualmente, despesas com juros da dívida que representam cerca de 4,56 biliões de kwanzas e uma despesa primária avaliada em 10,02 biliões de Kwanzas.

A distribuição funcional, no que diz respeito à dívida (despesa financeira), é de 20 por cento da despesa total para o sector social e 40,2 por cento de despesa fiscal.

A despesa social, apesar do crescimento da despesa financeira, foi protegida para se evitar ao máximo com previsão de aumento de um por cento comparativamente ao OGE de 2023, apesar da fatia do OGE destinado a despesa financeira ter aumentado, segundo o Governo.

Como riscos, o Executivo apontou o ambiente geo-político, que pode alterar o preço das matérias-primas, alterando o preço do petróleo que terá um impacto sob a perspectiva de execução do OGE, assim como a volatilidade cambial.