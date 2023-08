Os cidadãos possuem o direito a poder estar descansados e seguros quando falam ao telefone. Hoje, para muitos de nós, falar ao telemóvel é como se fosse falar para um gravador, há uma sensação ou quase certeza de que estamos a ser escutados. O problema é que isso é assumido e encarado com a maior naturalidade. Políticos, jornalistas, empresários, advogados, artistas, entidades diplomáticas, entre outros, são alvo de escutas telefónicas sem que se cumpram ou respeitem procedimentos legais. É o chefe que coloca escutas nos gabinetes dos subordinados ou o marido que coloca escutas no carro da esposa, ou até mesmo a mulher que coloca escutas em casa para controlar o marido. As escutas telefónicas são um meio excepcional de obtenção de prova muito sensível, delicado e complexo, na medida em que a sua utilização representa uma intromissão na vida privada de alguém.