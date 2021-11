Como o Novo Jornal tinha antecipado, João Lourenço é um dos cerca de uma dezena de Chefes de Estado e de Governo que vão estar nesta cerimónia de posse do antigo primeiro-ministro como o 5º Presidente cabo-verdiano desde a independência, em 1975, o 4º a ser eleito em democracia, o que sucedeu nas eleições de 1991, onde foi eleito Mascarenhas Monteiro, sucedendo-lhe Pedro Pires e depois José Carlos Fonseca, que agora termina 10 anos no cargo.

A democracia cabo-verdiana é comummente apontada como uma das mais sólidas em África, o que fica demonstrado pela alternância no poder, seja no Executivo, onde o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) e o Movimento para a Democracia (MpD) têm governado, como na Presidência, onde os candidatos apoiados por um e por outro se têm sucedido como inquilinos do Palácio do Plateau.

O antigo primeiro-ministro e professor chega ao cargo onde vai ter de coabitar com um Executivo liderado pelo MpD, o que é uma situação que está a gerar alguma expectativa neste país lusófono da África Ocidental.

José Maria Neves foi eleito à primeira volta nas presidenciais de 17 de Outubro, com quase 52% dos votos.

Cabo Verde, além de estar entre os países do continente africano com as democracias mais robustas, é o 11º da lista no que respeita ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) das Nações Unidas, sendo o primeiro destacado entre os países lusófonos, ostentando ainda uma invejável posição no ranking dos direitos humanos e no que diz respeito à corrupção é ainda um dos melhor posicionados pela ONG Transparência Internacional.