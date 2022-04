O Presidente da República (PR) começa hoje uma visita de trabalho a Cabinda,, mas que. A visita do Chefe de Estado ao conclave acontece numa altura em que a Frente para a Libertação do Estado de Cabinda - Forças Armadas de Cabinda (FLEC-FAC) tem anunciado um intensificar de confrontos com as Forças Armadas Angolanas. João Lourenço vai com agenda cheia, que contempla inaugurações, encontros e reuniões. No sábado, preside a um comício do MPLA antes do regresso ao Palácio da Cidade Alta.

Segundo a Casa Civil da Presidência, o Chefe de Estado vai reunir-se na manhã desta quinta-feira com os responsáveis do Governo Provincial de Cabinda, para falar sobre o estado geral do território, num encontro que conta com a participação de vários ministros e onde será discutido o desempenho local dos respectivos sectores.

João Lourenço vai ainda inaugurar o Hospital Geral de Cabinda e, no período da tarde, recebe em audiência representantes da sociedade civil, designadamente figuras eclesiásticas, autoridades tradicionais, jovens e empresários.

Na sexta-feira, o Presidente inaugura o Terminal Marítimo de Passageiros, uma infra-estrutura que vai permitir usar o transporte marítimo como alternativa aos voos para aceder ao enclave. Na província de onde jorra petróleo está a ser construída uma refinaria, localizada na planície de Malembo, e é esperado que o Presidente faça uma visita ao projecto avaliado em 920 milhões de dólares norte-americanos e que se espera venha a criar mais de 2000 postos de trabalho e 60.000 barris quando estiver totalmente construído pela Odebrecht, a mando da GEMCORP, simultaneamente financiadora e proprietária do projecto que obteve recentemente a aprovação de vários benefícios fiscais (ler aqui, aqui e aqui).

No enclave, e fruto dos esforços que o Executivo de João Lourenço tem vindo a fazer para encontrar um caminho de alguma paz entre Luanda e Cabinda, estará igualmente em construção uma centralidade com 3.000 habitações pelo Grupo Mitrelli, obras que custarão aos cofres do Estado angolano mais de 400 milhões de dólares (ler aqui).

Aliás, no ano passado, João Lourenço desdobrou-se em aprovações de projectos para Cabinda. Para além dos já identificados, em Março do ano passao, o Chefe de Estado autorizou a despesa e a abertura de vários procedimentos de contratação simplificada, pelo critério material, para projectos de empreitada de obras públicas, nomeadamente a construção da rede de iluminação pública e de um complexo escolar, a abertura de 50 furos de água potável e a reabilitação das salas de especialidade do hospital provincial, bem como a terraplanagem de três vias terciárias de difícil acesso, também no município de Cabinda (ler aqui).

Dos cofres do Estado estão ainda destinados cerca de 2,6 mil milhões de kwanzas que incluem igualmente a reabilitação de duas estruturas de apoio ao edifício secular de Lândana.

No último dia, sábado, tal como aconteceu em Abril, no Cunene, João Lourenço despe o fato de Presidente da República e veste o de líder do MPLA para presidir a um comício, no âmbito da pré-campanha eleitoral do seu partido, antes de regressar a Luanda.

O Presidente visitou Cabinda em Novembro de 2017, onde presidiu a uma reunião do conselho de ministros descentralizada, a primeira do género na sua presidência.