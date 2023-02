O Presidente angolano recebeu hoje os reis de Espanha, Filipe e Letizia, na sua primeira visita à África Ocidental e trocaram impressões sobre a visita histórica e a relação bilateral. João Lourenço, disse que Espanha tem sido "um parceiro pragmático e realista" do país, incentivando os investidores espanhóis a aproveitar as "oportunidades" de negócio que existem em Angola.

O encontro no Palácio Presidencial aconteceu por volta das 11:00, depois de os monarcas espanhóis depositarem uma coroa de flores no memorial dedicado a António Agostinho Neto, primeiro Presidente de Angola após a independência em 1975.

Os reis foram recebidos com honras militares e 21 salvas de canhão pelo Presidente João Lourenço e pela primeira-dama, Ana Dias Lourenço, com quem trocaram impressões sobre uma visita histórica, tratando-se da primeira vez que um rei espanhol pisa território angolano, reporta a agência espanhola Efe.

Os dois chefes de Estado tiveram depois um encontro privado, em que analisaram a relação bilateral, enquanto as primeiras-damas se encontraram com mulheres líderes da sociedade civil do país africano para falar sobre educação.

Segue-se uma troca de condecorações, na presença do ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, José Manuel Albares, que acompanha os reis na sua primeira visita de alto nível à África subsaariana.

O monarca espanhol vai entregar ao mandatário angolano e sua esposa o Colar e Grande Cruz da Ordem de Mérito Civil, respectivamente, recebendo por seu turno o Grande Colar da Ordem de Agostinho Neto.

Após o almoço oficial, servido no Palácio Presidencial, o casal real vai assistir, na sede do Banco Económico, a uma apresentação da Universidade Internacional do Cuanza, inaugurada em outubro de 2021, na cidade do Cuíto (província do Bié, centro), promovida pela Fundação Universitária Iberoamericana (Funiber).

Trata-se do primeiro centro de ensino superior ibérofono, que visa estreitar os vínculos entre os países de língua portuguesa e espanhola.

No mesmo local vai ser inaugurada a exposição do pintor catalão Joan Miró, organizada pela Funiber com o título "O cântico do Sol e as maravilhas acrostáticas".

A visita do Rei de Espanha a Angola é a primeira de um chefe de Estado europeu depois de João Lourenço iniciar o seu segundo e último mandato no passado dia 15 de setembro.

No inicio de março, será a vez de o Presidente francês, Emmanuel Mácron, visitar o país, que recebeu no mês passado as visitas dos chefes da diplomacia chinesa, Qi Gang, e russa, Serguei Lavrov.

O Governo espanhol quer reforçar a sua relação com Angola face às oportunidades de negócio para as empresas espanholas que oferece o plano de modernização económica do executivo angolano, que inclui a construção de estradas, hospitais, parques solares e eólicos e a compra de material de defesa.

João Lourenço elogia Espanha, um parceiro "pragmático e realista"

O Presidente de Angola, João Lourenço, disse hoje que Espanha tem sido "um parceiro pragmático e realista" do país, incentivando os investidores espanhóis a aproveitar as "oportunidades" de negócio que existem.

João Lourenço discursava no Salão Nobre do Palácio Presidencial, em Luanda, onde hoje recebeu os reis de Espanha, Felipe e Letizia, na primeira visita que fazem a um país da África subsaariana.

Sublinhando as relações de solidariedade e cooperação que os dois países mantêm, o Presidente angolano mostrou a sua satisfação pelo facto de se tratar da primeira visita a um país da áfrica subsariana, reflectindo a relevância que atribuem às relações económicas culturais científicas entre os dois países.

O governante abordou igualmente a troca de condecorações demonstrativa do carácter exemplar das relações entre Angola e Espanha, com destaque para a outorga da mais alta distinção angolana, a ordem Agostinho Neto ao monarca espanhol.

"A vossa visita de Estado eleva ao patamar mais alto as relações que os dois países têm edificado de forma sólida consistente" e "favorece concretização dos objectivos traçados para alcançar os objetivos de excelência" nestas relações.

Registou "com agrado" a intensificação das trocas comerciais e económicas com a crescente presença de empresas espanholas no mercado angolano, pelo que deve ser traçado um novo quadro de prioridades estratégicas.

João Lourenço destacou ainda o trabalho dos empreendedores espanhóis que tem contribuído para o desenvolvimento do país, destacando a universidade internacional do Cuanza, no Bié.

João Lourenço apontou ainda os recursos que estão disponíveis para os investidores espanhóis interessados em realizar negócios no país, "à semelhança do que tem acontecido com outros investidores do mundo que não quiseram perde as oportunidades".

O chefe de Estado angolano pediu também que Espanha, que se prepara para assumir a presidência rotativa da União Europeia no segundo semestre, inclua na agenda do mandato questões relativas ao apoio e financiamento das economias africanas para ultrapassar dificuldades que muitas ainda enfrentam algumas das quais agravadas pela pandemia.

Ao assumir esta responsabilidade, Espanha vai trabalhar também com outros parceiros na busca de soluções para pôr fim a guerra na Ucrânia e paz duradoura para a Europa, lembrou João Lourenço que terminou o discurso, endereçando condolências às vítimas do terramoto na Turquia.