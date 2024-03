O Presidente da República João Lourenço desloca-se, esta sexta-feira, 22, à capital zambiana, Lusaka, para participar numa cimeira extraordinária da SADC sobre a situação na República Democrática do Congo (RDC) e em Moçambique.

Segundo a secretaria de imprensa da Presidência da República, João Lourenço participa no encontro, a realizar-se sábado, 23, na qualidade de presidente em exercício da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC).

A cimeira extraordinária de Lusaka foi convocada para abordar a situação de segurança na região da África Austral, com destaque para os últimos desenvolvimentos no leste da RDC e no norte de Moçambique.

O encontro vai ser presidido pelo chefe de Estado da Zâmbia, Hakainde Hichilema, na qualidade de presidente em exercício do Órgão de Cooperação nas Áreas de Política, Defesa e Segurança da SADC.

Vai juntar a dupla Troika do Órgão e da SADC, a RDC e Moçambique bem como os países contribuintes de tropas para as missões da SADC nestes dois Estados-membros, respectivamente SAMIDRC e SAMIM.

A Troika do Órgão é a instituição da SADC responsável pela promoção da paz e da segurança na região.

A cimeira de Lusaka vai avaliar os progressos registados pela SAMIDRC e pela SAMIM, que foram destacadas para apoiar os governos da RDC e de Moçambique no restabelecimento da paz, da segurança e da estabilidade.

Actualmente, a Troika do Órgão da SADC é composta pela Zâmbia, presidente em exercício do Órgão; pela Tanzânia, na qualidade de próximo presidente; e pela Namíbia, presidente cessante.

Por sua vez, a Troika da SADC é constituída por Angola, na qualidade de presidente em exercício da SADC; Zimbabwe, enquanto próximo presidente; e RDC como presidente cessante.

Os países contribuintes com efectivos da SAMIM incluem Angola, Botswana, RDC, Lesoto, Malawi, Namíbia, África do Sul, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabwe.

Por seu turno, os Estados que contribuem tropas para a SAMIDRC são o Malawi, a África do Sul e a Tanzânia, que trabalham em colaboração com o Governo da RDC.

A cimeira de Lusaka é antecedida de reuniões extraordinárias do Subcomité Interestatal de Defesa e Segurança (ISDSC), dos Altos Funcionários e do Comité Ministerial do Órgão (CMO). VC/IZ