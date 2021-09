O Chefe de Estado autorizou o aumento do financiamento para reabilitação e asfaltagem de várias estradas secundárias nos municípios do Cubal e Ganda, na província de Benguela. São 15,1 mil milhões de kwanzas (23,7 milhões de dólares norte-americanos), que se juntam aos 2,7 mil milhões de kwanzas, que, na data da aprovação, em 2018, com o dólar a valer 310,1 kwanzas, correspondiam a cerca de 8,7 milhões USD.

No Despacho Presidencial 141/21, lê-se que o Governo Provincial de Benguela beneficiou, há três anos, de um financiamento interno, aprovado pelo Despacho Presidencial nº 104/18, de 01 de Agosto, relativo à reabilitação e asfaltagem de 19,5 quilómetros de estrada no município do Cubal e 10,8 quilómetros de estrada no município da Ganda.

Este financiamento consistia em 1,7 mil milhões de kwanzas para a estrada secundária no município do Cubal, e 982, 8 milhões de kwanzas para a estrada secundária no município da Ganda, obras adjudicadas por ajuste directo.

No documento de Agosto de 2021 sublinha-se a necessidade de se actualizar os valores previamente aprovados, em 2018, com um adicional de 9,7 mil milhões de kwanzas para a construção da estrada secundária do município do Cubal e 5,4 mil milhões de kwanzas para o município da Ganda.