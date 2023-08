A presidente da Assembleia Nacional (AN), Carolina Cerqueira, comprometeu-se, esta terça-feira, 15, procurar o consenso, sobretudo "em situações de maior sensibilidade e de reafirmação do compromisso comum pela paz, por uma cultura de tolerância e de reconciliação, fraternidade, unidade na diversidade e dignidade das pessoas".

"O apanágio que procuramos cultivar nesta casa é o de que institucionalmente somos representantes do povo e devemos estar alinhados e solidariamente unidos. Ainda que haja discórdia ou controvérsias sobre determinados aspectos, devemos unir-nos sempre em prol do superior interesse do povo angolano", defendeu Carolina Cerqueira no encerramento do primeiro ano legislativo da V Legislatura da Assembleia Nacional.

"Devemos procurar compreender as posições adversas, respeitar as opiniões divergentes, percebendo que cada um de nós tem uma contribuição a dar", acrescentou, salientando que, "enquanto deputados, não são apenas guardiões das aspirações populares, mas também arautos da justiça, dos valores, dos bons costumes e do bem-estar do colectivo".

Carolina Cerqueira apontou a necessidade de o Parlamento ser a voz da paz, o rosto da representatividade política, do diálogo e da concertação, da diversidade, e do debate construtivo e ético.

"Os deputados devem ser um modelo para a sociedade nos mais variados níveis, razão pela qual devem pautar a actuação, quer seja na AN, seja em outros espaços de actividade política e social, com base na ética e valores institucionais", referiu, exortando os deputados a continuar a erguer a bandeira da integridade e da dedicação.

"Que possamos enfrentar os desafios com a resiliência que nos é característica, honrando a confiança depositada em nós com um comprometimento incansável. Quero com isto apelar para que no próximo ano legislativo trabalhemos ainda mais num ambiente de aliança democrática no encontro do bem comum de todos angolanos e angolanas", disse.

Carolina Cerqueira lançou o desafio de ver concretizado o sonho de institucionalização do Parlamento Juvenil, que poderá ser "um viveiro na educação dos jovens sobre o parlamentarismo e os seus valores.