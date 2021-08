"A pandemia de covid-10 e as medidas estabelecidas para a sua prevenção vieram mudar a forma de estar das pessoas e a maneira de conviver mesmo entre as famílias, bem como o modo de trabalho em todo mundo", disse o presidente da Assembleia Nacional, no encerramento do ano parlamentar da quarta legislatura.

Segundo Fernando Dias dos Santos, o mundo não será mais o mesmo e nada será igual, por isso, "as pessoas devem ajustar-se à nova normalidade".

"Não obstante o recurso aos meios tecnológicos já existentes na Assembleia Nacional, o nosso trabalho não parou e, pelo contrário, conheceu uma nova dinâmica, assente nos meios tecnológicos, que permitiu estabelecer soluções de trabalho de forma remota e facilitou a participação dos deputados nas várias actividades da Assembleia Nacional em todo o País", destacou.

Disse que souberam interpretar o momento e se adaptaram "rapidamente" aos desafios das mudanças que se operam no mundo, sobretudo na utilização das tecnologias de informação e comunicação.

"Neste contexto proporcionou-nos oportunidade de aprendizagem, adaptação e inovação para integrarmos novas práticas de funcionamento no nosso Parlamento", referiu, agradecendo o " rápido empenho" e a capacidade de adaptação demostrada tanto pelos deputados, como pelos funcionários e agentes parlamentares, que contribuíram para o pleno funcionamento do órgão.

Grupos Parlamentares com subsídios garantidos

O secretário-geral da Assembleia Nacional, Pedro Agostinho de Neri, garantiu hoje que a situação dos grupos parlamentares dos partidos políticos que estão há mais de dez meses sem subsídios para o seu funcionamento está resolvido.

"Esta situação está acautelada", garantiu Pedro Agostinho de Neri, reconhecendo os constrangimentos de ordem financeira que estiveram na base deste atraso.

Produção legislativa do ano parlamentar 2020-2021

Durante o ano parlamentar que termina esta sexta-feira, a Assembleia Nacional realizou uma reunião plenária solene, 13 reuniões plenárias ordinárias, 10 reuniões plenárias extraordinárias, uma reunião plenária ordinária do Grupo Interparlamentar da Assembleia Nacional; 11 reuniões da mesa da Assembleia Nacional.

Foram realizadas 13 conferências dos presidentes dos Grupos Parlamentares e 11 Reuniões dos presidentes das Comissões de Trabalho Especializadas, 68 reuniões ordinárias, 22 reuniões extraordinárias e 32 reuniões de direcção das Comissões de Trabalho Especializadas.

Foram ainda realizadas duas reuniões ordinárias, quatro reuniões extraordinárias e oito reuniões de direcção do Grupo de Mulheres Parlamentares; oito reuniões ordinárias e cinco reuniões extraordinárias do Conselho de Administração da Assembleia Nacional.

Este ano os debates mensais regressaram à agenda do Parlamento, contabilizando dois sob proposta do Grupo Parlamentar do MPLA e da coligação CASA-CE.