Presidente da CASA-CE diz que está a examinar suposto desvio de 180 milhões de kwanzas no partido PDP-ANA

O presidente da Convergência Ampla de Salvação de Angola-Coligação Eleitoral (CASA-CE), Manuel Fernandes, disse hoje que foi informado pelos membros do Comité Central do Partido Democrático para o Progresso e Aliança Nacional de Angola (PDP-ANA), um dos seis que faz parte da coligação, de um suposto desvio de 180 milhões de kwanzas pelo seu líder, Simão Makazo, que ao Novo Jornal negou todas as acusações e garante ter uma gestão "transparente".