O presidente da Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA), Nimi a Nsimbi, disse ser "muito difícil" que o partido no poder, que domina a Assembleia Nacional, venha a deixar passar uma iniciativa legislativa do Grupo Parlamentar misto PRS/FNLA.

"Vamos tentar apresentar nesta legislatura uma iniciativa legislativa, mas da maneira como o MPLA bloqueia as coisas, tenho as minhas dúvidas que isto venha a acontecer", disse ao Novo Jornal o líder da FNLA, Niamia a Nsimbi, à margem de uma reunião da direcção do seu partido, que analisou a realização do V congresso ordinário da JFNLA.

Para o líder da FNLA, "é importante que todos os partidos políticos representados na Assembleia Nacional tenham a possibilidade de apresentar as suas iniciativas legislativas, não deixando apenas o MPLA a monopolizar o processo".

"Temos várias ideias sobre o desenvolvimento do País, mas os que governam querem tomar decisões isoladas. Não gostam da opinião da oposição e da sociedade civil e como consequência as coisas não estão a correr bem no País", acrescentou.

Interrogado sobre V congresso ordinário da JFNLA, que arranca terça-feira, 09, e decorre até 12 de Janeiro deste ano, disse que as condições estão criadas para que o conclave tenha lugar na data prevista.

"Quando assumi a presidência da FNLA encontrei uma juventude completamente dividida, por isso este congresso vai congregar os jovens naquilo que são as ideologias do partido", lembrou.

Para o cargo do secretário nacional concorrem três candidatos, nomeadamente Eduardo José, Carlos Kassoma e Vita Francisco.

Refira-se que a Frente Nacional de Libertação de Angola é um partido político angolano fundado em 1954, com o nome de União das Populações do Norte de Angola (UPNA), assumindo, em 1958, o nome de União das Populações de Angola (UPA).

Em 1962, a UPA, ao absorver outro grupo anticolonial, o Partido Democrático de Angola (PDA), constituiu a FNLA. A FNLA foi um dos movimentos nacionalistas angolanos, durante a guerra anticolonial de 1961 a 1975, juntamente com a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) e o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA).

A FNLA tornou-se um partido político em 1991, mas a sua importância tem vindo a diminuir drasticamente, em função dos seus fracos resultados nas eleições legislativas desde 1992.