É o negócio que está na moda e que está "a bater" e todos seguem a onda. Sites, jornais digitais, perfis de Facebook e grupos de Whatsap surgem todos os dias como cogumelos, mas não de forma inocente ou desinteressada, são alimentados e financiados por uma máquina do negócio da desinformação com recursos financeiros, técnicos, logísticos e humanos em Angola e no exterior. Estruturas bem organizadas com uma agenda política, económica, judicial e de grupos de interesse bem definida usam estas plataformas para influenciar e criar estados de opinião, para atacar os seus adversários, inimigos, oponentes ou até mesmo aqueles que se encaixam no chamado "fogo amigo".