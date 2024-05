O Presidente da República João Lourenço condenou esta segunda-feira, 20,na madrugada de domingo na República Democrática do Congo (RDC).

"Em nome da SADC, defendemos tolerância zero para com as mudanças inconstitucionais. Estes actos contrariam a Carta da União Africana e os princípios que norteiam a SADC", disse João Lourenço.

O Chefe de Estado falava na qualidade do Presidente da SADC durante uma cimeira extraordinária dos Chefes de Estado e de Governo desta organização sobre o fenómeno El Niño para debater os efeitos da seca e outros fenómenos climáticos extremos na região.

O Presidente João Lourenço expressou solidariedade para com o povo congolês que, para além de enfrentar um difícil e longo conflito armado, acaba de viver este desafio que atentou contra as instituições do estado.

Durante a cimeira, que decorre em formato virtual, foram discutidas e avaliadas as medidas a ser implementadas para mitigar os efeitos da seca e abordada a crítica situação de segurança alimentar e nutricional na região da SADC.

A cimeira teve como ponto alto o lançamento do Apelo Humanitário da SADC, destacando as necessidades prioritárias da população afectada e apelando ao apoio imediato dos parceiros regionais e internacionais para responder a essas necessidades.

Refira-se que o El Niño é um fenómeno atmosférico e oceânico que provoca um aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico.

Este fenómeno pode perturbar o clima regional e global, alterando os padrões de ventos globais e modificando o regime de chuvas em baixas e médias latitudes.

É um evento climático cíclico que pode gerar ondas de calor, secas ou enchentes, dependendo da região. A duração média do fenómeno é de 12 meses. O El Niño de 2023-2024 é o mais forte dos últimos anos, com uma alta na temperatura das águas que chegou a superar os 2°C.