O Presidente da República, João Lourenço, que vai esta quarta-feira, 06, à província de Malanje, para uma visita de trabalho de dois dias, disse que a presidência aberta, que inaugurou em 2017, tem permitido identificar problemas, encontrar soluções conjuntas, avaliar projectos em execução e acelerar resultados nas diferentes províncias do nosso País.

"A presidência aberta, que inaugurámos em 2017, tem permitido identificar problemas, encontrar soluções conjuntas, avaliar projectos em execução e acelerar resultados nas diferentes províncias do nosso País", escreveu João Lourenço, na sua página de Facebook.

Segundo o Presidente da República, cada governador provincial tem sentido o estímulo de fazer melhor na sua região, em articulação com o Executivo.

"O País regista projectos económicos de vulto, que geram milhares de postos de trabalho para jovens, como são os casos de fazendas, fábricas, entre outros empreendimentos", referiu o Presidente na mesma nota.

Em Malanje, João Lourenço vai dirigir uma reunião com o governo provincial, para avaliação do estado geral da província.

A agenda de trabalho do Presidente da República prevê, igualmente, contacto directo com a actividade produtiva desenvolvida na região.

Falando à imprensa em Malanje, o governador provincial, Marcos Nhunga, reconheceu que vários centros de saúde construídos com fundos do PIIM a nível dos municípios, carecem de mobiliários e de técnicos, daí que tais necessidades serão apresentadas na reunião com o Presidente da República.

"Vamos colocar os problemas que afligem a nossa população e temos a certeza absoluta que serão encontradas soluções", disse, frisando que o Presidente da República vai encontrar uma cidade diferente em termos de iluminação e saneamento e com melhor fornecimento de água potável.

O governador garantiu que as obras dos 400 quilómetros de estrada, ultimamente aprovado, e a instalação de sistemas de energia solares nos municípios arrancam em breve.

A província de Malanje é potencialmente agrícola e notabiliza-se na produção de mandioca, batata-doce, citrinos, eucaliptos, algodão, tabaco e cana-de-açúcar.