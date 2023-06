Presidente da República diz que país tem de olhar para além do petróleo e do gás - João Lourenço perspectiva crescimento da economia não petrolífera

O Presidente da República afirmou esta segunda-feira,12, que o sector das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação do País encontra-se em franco crescimento a julgar pelos últimos projectos concluídos e outros em preparação técnica, destacando a construção e colocação em órbita do ANGOSAT 2, como parte do programa espacial nacional.