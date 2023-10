Existe sempre um vazio que ocupa o lugar do poder, um vazio que escapa à determinação de qualquer forma concreta de poder. Existe uma distância entre o poder simbólico e o poder real, e aí está o tal vazio. O poder é transitório e efémero, o espaço do poder democrático nega a imortalidade, há um poder finito e limitado no tempo. A reunião do Bureau Político do MPLA, programada para a passada sexta- feira, 13, foi adiada sine die e era um momento aguardado para se discutirem muitos problemas da vida interna do partido e estratégias de governação. Depois do discurso do Estado da Nação, um pequeno esforço de lucidez ajuda-nos, facilmente, a perceber que os principais partidos em Angola apresentam uma capa bonita por fora, mas estão partidos por dentro.