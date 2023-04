Presidente da UNITA diz que novo Procurador-Geral da República não pode ficar dependente das ordens superiores

Adalberto da Costa Júnior falava na terça-feira, 25, em Lopitanga, município de Andulo, no Bié, no âmbito das cerimónias fúnebres do deputado Araújo Kacyke Pena, onde acusou o Procurador-Geral de ser uma "bengala do poder político"

De acordo com o presidente da UNITA, Pitta Gróz, para além de ser uma pessoa simpática e educada, não cumpriu bem o seu mandato anterior.

"E não se renovam mandatos a pessoas que não cumpriram a sua missão de defender a República, defender os angolanos, defender as leis, defender o Estado", referiu Adalberto Costa Júnior.

O líder do partido do "Galo Negro" manifestou-se preocupado com as violações dos direitos dos activistas cívicos, discriminação de militantes dos outros partidos, falta de pluralidade e perseguição aos líderes dos outros partidos.

Lamentou também a atitude da Procuradoria-Geral da República perante a diabolização dos adversários políticos.

"Pitta Grós está a ser reconduzido porque cumpriu o programa de quem governa e de quem quer manter o programa partidário acima do interesse nacional, eximos uma justiça independente", referiu, salientando que que os angolanos não querem uma justiça partidária que não cumpre com o seu papel.

"Uma justiça que não protege o cidadão, que se comporta de maneira cobarde, que recebe ordens políticas. Esta justiça não serve Angola", concluiu.

O Presidente da República reconduziu, na terça-feira, no cargo de Procurador-Geral da República (PGR), Hélder Fernando Pitta Gróz, depois de avaliar os três nomes que lhe foram indicados pelo Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público (CSMMP).

A decisão foi anunciada na página oficial da Presidência da República um dia depois da votação do plenário do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público.

Para vice-Procuradora Geral da República, substituindo Mouta Liz, João Lourenço indicou Inocência Maria Gonçalo Pinto.

Na votação realizada na segunda-feira pelo CSMMP, Pitta Gróz tinha ficado em 2º lugar, com 10 votos, e a agora vice-PGR, ficou à frente, com 11 votos.

Mouta Liz, até aqui vice de Gróz, foi um dos três nomes propostos ao PR.