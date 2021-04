O Presidente do Conselho Europeu realiza na sexta-feira, 30, uma visita de algumas horas a Luanda onde vai manter um encontro com o Presidente da República e proceder a uma deslocação a um dos centros de vacinação para a Covid-19 na capital angolana, sendo a pandemia, a segurança regional e a cooperação Angola/União Europeia os temas cimeiros da sua intensa agenda.

Charles Michel chega a Luanda ainda hoje, 29, à noite, proveniente da República Democrática do Congo (RDC), onde está desde quarta-feira, para uma intensa dupla jornada de trabalho com a questão da segurança no país, especialmente no leste, no topo da agenda.

O Presidente da RDC, Félix Tshisekedi, acumula ainda com o cargo de líder da União Africana.

Esta visita à RDC (na foto) acontece escassas semanas depois de o embaixador italiano na RDC ter sido morto por guerrilheiros que actuam nas províncias do leste do Congo, junto às fronteiras com o Ruanda e o Uganda, criando um intenso burburinho diplomático.

A par da questão da violência no leste da RDC, junta-se a situação dramática na República Centro-Africana, onde vários países europeus têm forças militares integradas na missão da ONU, a MINUSCA.

Temas que não devem ficar de fora da agenda dedicada a Luanda porque ambas as situações têm merecido especal atenção de João Lourenço, na qualidade de presidente da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos (CIRGL).

O encontro que Michel vai manter com o Chefe de Estado angolano está previsto para meio da manhã de sexta-feira.

Esta visita, confirmada por fontes do Novo Jornal, tem ainda no alinhamento das preocupações de Charles Michel as questões da cooperação entre Bruxelas e Angola, bem como a luta contra a pandemia da Covid-19, onde a União Europeia desempenha um papel central na distribuição de vacinas pelo sistema Covax nos países africanos, da qual Angola já está a usufruir de 624 mil doses da vacina da AstraZeneca/Oxford.

Michel vai deslocar-se também ao espaço Paz Flor, em Talatona, Luanda, onde vai presenciar a campanha de vacinação nacional e onde se espera que este responsável europeu faça declarações à imprensa.