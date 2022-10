O presidente do Partido Nacionalista para a Justiça em Angola-P-NJANGO, Dinho Chingunji, suspendeu vários responsáveis da direcção do partido por "má gestão dos fundos da campanha eleitoral, indisciplina, desobediência e violação dos estatutos do partido".

Entre as figuras da direcção do NJango suspensas destacam-se o secretário-geral do partido, António Bráulio de Mário Kaangala, Rufino Paulo Samanjata Sawandi, presidente do conselho de jurisdição, João Garcia Vasco, presidente nacional da juventude.

Foram ainda afastados Felícia Chivela Savili Essaca, secretária do conselho de jurisdição, António Pedro Zumba, 1°vogal da comissão política nacional e Cláudio Domingos Africano; 4° vogal da comissão política nacional, e José Manuel Ferreira, Costa, porta-voz do partido e Guálter André Rodrigues, conselheiro do presidente.

A nível das comissões provinciais (secretários províncias) foram suspensos Nilton Adriano de Assunção, da Huíla, José Cassanga Mutango, do Kuando Kubango, Nsiamaketo Lutonádio André, do Uíge, Jorge Domingos Hekele, do Namibe, Aurélio Muatilonja, do Cunene, e José Palata, de Benguela.

Segundo uma nota a que o Novo Jornal teve acesso, enquanto durar o período de suspensão, os membros em causa são proibidos de representar o partido e de falar em nome da organização política NJANGO.

Nas eleições de 24 de Agosto o partido NJango não conseguiu eleger qualquer deputado.