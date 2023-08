A proposta de Lei que institucionaliza as autarquias locais, o único diploma do pacote legislativo autárquico que ainda não foi aprovado pela Assembleia Nacional, transitou para o ano seguinte e a oposição espera que seja agendada nas primeiras plenárias do segundo ano legislativo da V legislatura.

Para a oposição, o facto da Proposta de Institucionalização das Autarquias não ter sido agendada durante o primeiro ano legislativo da V legislatura é " porque não existe a vontade política do partido governante para a conclusão do processo".

O deputado do Grupo Parlamentar da UNITA, Joaquim Nafoia, não entende as manobras levadas a cabo pelo MPLA para a conclusão do pacote legislativo autárquico.

"O Executivo, através do ex-ministro de Estado e da Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, havia anunciado, na Assembleia Nacional, que o Orçamento Geral do Estado para 2023 prevê recursos financeiros para a implementação do Plano Integrado de Institucionalização das Autarquias Locais. Até aqui ninguém diz nada", lamentou.

De acordo com o deputado, a institucionalização das autarquias deveria constituir uma das matérias centrais do programa da Assembleia Nacional durante a primeira legislatura, mas o diploma acabou por transitar.

"A descentralização política e administrativa é o melhor caminho para o desenvolvimento do País. Hoje, os angolanos vivem numa miséria absoluta num País rico em recursos naturais", referiu.

Para o porta-voz da FNLA, Ndonda Nzinga, com as autarquias locais surgirá a figura das presidências das câmaras municipais, um órgão com autonomia administrativa e financeira para desenvolver acções em prol da área administrada.

De acordo com Ndonda Nzinga, as autarquias locais são um instrumento de reforço do processo democrático actual.

"A Lei sobre a Institucionalização das autarquias locais é o único diploma do pacote legislativo autárquico que resta concluir. O Presidente da República, João Lourenço, criou a Comissão Interministerial para a Elaboração e Implementação do Plano Integrado de Institucionalização das Autarquias Locais. Até aqui não estamos constar nada", disse.

Em vários pronunciamentos, os dirigentes do MPLA são unanimes em afirmar que a sua organização política não tem medo da realização das eleições autárquicas, anunciadas pelo Presidente da República, João Lourenço, durante a campanha eleitoral, não obstante ter perdido a capital, Luanda, a favor da UNITA.

O partido no poder argumenta que "é ele o proponente sobre a realização das eleições autárquicas em Angola, por isso, não tem medo que elas venham a acontecer".

O porta-voz do MPLA, Rui Falcão, afirmou, em Setembro de 2022, que as eleições autárquicas estão previstas para 2024, mas apenas se a legislação autárquica for aprovada este ano.

"Em princípio as eleições autárquicas estão previstas para 2024, isso, se nós aprovarmos a legislação em 2023", referiu.