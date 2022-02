O Presidente da República aprovou o Programa de Reestruturação dos Fundos Públicos (PRFP), a ser coordenado pela Comissão Interministerial para a Reforma do Estado, que prevê transformar os 16 Fundos Públicos existentes no País em apenas cinco. Alguns vão fundir-se e outros vão mesmo ser extintos. O objectivo é, segundo o Executivo, "eficiência" e "optimização de recursos públicos".

A justificação é a necessidade de se reestruturar e redimensionar o quadro institucional e financeiro dos Fundos Públicos para uma política de sustentabilidade das finanças públicas, com vista à optimização da sua gestão e dos recursos públicos a eles alocados, bem como a possibilidade de captação de investimento privado directo.

No decreto presidencial 61/22 é alegado que o objectivo desta reestruturação é a extinção dos Fundos Públicos de cariz sectorial, com vista a eliminar a tendência de cada sector criar fundos próprios para financiar os seus programas.

É também intenção do Governo, segundo o decreto, a criação de Fundos Públicos com natureza transversal, com maior abrangência sectorial e, consequentemente, maior robustez financeira, através da fusão dos fundos existentes e incorporação dos seus activos nos Fundos Sectoriais a serem criados.

É ainda objectivo deste programa a eficiência e optimização da gestão dos Fundos, a criação de uma estrutura de governação adequada às finalidades e especificidades de cada Fundo Transversal, e salvaguardar a manutenção das actuais fontes de financiamento.

A coordenação operacional será da responsabilidade do titular do departamento ministerial responsável pelas finanças públicas e integra todos os departamentos ministeriais com responsabilidades sectoriais das actividades dos Fundos Públicos a reestruturar.

O diagnóstico apresentado pela Comissão Interministerial para a Reforma do Estado, criada em 2018 para estabelecer "as premissas para a materialização de um dos eixos fundamentais do programa do Governo", com vista à "modernização estatal", refere que a necessidade de se definir medidas e conceder apoios financeiros necessários para o incremento de determinadas actividades de carácter económico, social e cultural, esteve na base da frequente criação dos Fundos Públicos, tendo alguns assumido a forma e natureza institucional (Institutos Públicos) e outros a de Reserva Financeira ou Conjunto de Valores (Património Autónomo).

Através destes 16 Fundos (veja na galeria de imagens quais são), procurou-se canalizar recursos financeiros por meio de dotações orçamentais directas, consignações de receitas tributárias ou de receitas geradas pela exploração de áreas de domínio público, como objectivo de fomentar o desenvolvimento de determinadas actividades de carácter económico e social, refere o documento.

"Neste contexto, foram criados diferentes fundos, com várias finalidades, embora alguns com sobreposição de objectivos, o que conduziu a uma menor racionalização dos recursos públicos e, consequentemente, ao aumento considerável do peso orçamental, representado pelas dotações recorrentes que têm sido atribuídas aos fundos, bem como na abdicação de receitas públicas em favor das várias consignações", lê-se ainda no diagnóstico apresentado ao Presidente.

A comissão criada pelo Chefe de Estado concluiu que devido à dispersão existente, a gestão e controlo dos Fundos Públicos "passou a obedecer a critérios diferentes, não raras vezes, incompatíveis com a sua própria natureza", o que potencia "situações de pouca eficiência na gestão orçamental, na medida em que são usados pelos seus órgãos de superintendência como fonte privilegiada para retirar recursos financeiros e executar despesas não devidamente orçamentadas".

Neste sentido, defende a comissão, "impõe-se corrigir este comportamento e prevenir que tais situações ocorram, porquanto, na maior parte das vezes, resultam na má qualidade da despesa pública e na subversão da missão e finalidade dos próprios fundos".

O Fundo Soberano de Angola, por se tratar de um fundo com propósito único e cujo regime jurídico foi recentemente actualizado, não é abrangido por este programa, lê-se do decreto presidencial.

O PRFP deverá estar concluído no prazo de 30 meses, sendo que será implementado em cinco fases, cada uma delas com a duração de seis meses.

A gestão dos cinco Fundos Públicos a ser criados "deve ser exercida de forma independente e preferencialmente por profissionais especializados nas matérias sectoriais que integram o objecto e missão de cada Fundo, garantindo-se, deste modo, a não existência de intervenção excessiva de superintendência, assim como o controlo e fiscalização do MINFIN e demais entidades competentes".

O Programa de Reestruturação contempla um regime transitório, que abrange a não integração de determinados Fundos Públicos, que pela sua natureza e objectivos no quadro da execução de Políticas Públicas, irão manter-se em funcionamento com a estrutura actual: o Fundo Rodoviário e Obras de Emergência (FROE), o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário (FADA), o Fundo de Apoio à Juventude e ao Desporto (FAJD), o Fundo Activo de Capital de Risco Angolano (FACRA) e o Fundo de Fomento Habitacional (FFH).

A extinção e integração destes fundos na estrutura dos Fundos Transversais correspondentes devevá ocorrer em momentos "devidamente ponderados, mediante análise e avaliação casuística da pertinência ou não da materialização da integração".