Proposta de destituição do PR rejeitada "liminarmente" e por "votação de mão no ar" por 123 deputados do MPLA e PH

"Vergonha, vergonha", gritaram deputados da UNITA quando a presidente do Parlamento determinou que fosse votado, de mão no ar e à porta fechada, se a proposta da UNITA, de destituição do Presidente da República, era ou não aprovada por maioria de dois terços dos deputados em efectividade de funções. A moção foi rejeitada "liminarmente" e por "votação por mão no ar" por 123 deputados do MPLA e do Partido Humanista.