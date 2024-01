Os Grupos Parlamentares do MPLA, UNITA, PRS/FNLA e a representação parlamentar PHA começaram esta terça-feira, 23, a realização de reuniões ordinárias para a preparação da sessão plenária da Assembleia, que terá lugar no dia 25 deste mês, para a aprovação na especialidade da Proposta de Lei de Segurança Nacional, que tem como objectivo, conformar a actual organização e funcionamento do sistema de segurança aos princípios e normas estabelecidos na Constituição da República de Angola.

A proposta, da iniciativa do Executivo, aceite pelo Parlamento para a sua discussão na generalidade, procura, segundo o Governo, responder aos grandes desafios nacionais e internacionais que são colocados ao País no domínio da segurança nacional.

"O documento tem em atenção, igualmente, o contexto nacional e internacional, garantindo, a independência e a soberania nacional, a defesa e a integridade territorial, o Estado democrático de direito, a segurança das populações e dos seus bens, bem como a protecção do património nacional", refere o Executivo.

A Proposta de Lei faz referência a uma maior inserção do cidadão e uma melhor coordenação das instituições, órgãos e serviços do sistema de segurança nacional, visando a garantia da estabilidade e do desenvolvimento socioeconómico sustentável contra ameaças e riscos.

Refira-se que quando o documento foi analisado nas comissões especializadas, o deputado do MPLA, Pedro Sebastião, chamou a atenção para os crimes praticados diariamente no País.

O Parlamentar disse aos jornalistas que o Estado deve criar métodos de controlo e combate à violência generalizada no País.

Pedro Sebastião defendeu que a Proposta de Lei deve conter aspectos que garantam o combate não só às ameaças externas à soberania nacional, mas também aos crimes nacionais, sobretudo, os que concorrem para os homicídios.

Recentemente, ao Novo Jornal, o deputado da UNITA, Joaquim Nafoia, disse que a Proposta de Lei da Segurança Nacional entrou no Parlamento numa altura em que alguns órgãos de defesa e segurança se encontram numa "grave situação" de vulnerabilidade e de falta de credibilidade.

"Hoje, a população perdeu a confiança em alguns órgãos de segurança. Por exemplo, o Serviço de Investigação Criminal (SIC) é diariamente acusado de praticar maus serviços, com a invenção com investigação de investigações", referiu o deputado, frisando que a aprovação deste documento deve contar com a contribuição de todas as forças políticas e não com a imposição do partido no poder.

"A Lei da Segurança Nacional é de todos os angolanos, de Cabinda ao Cunene e do Mar ao Leste. A sua aprovação na Assembleia Nacional deve reflectir a posição de todos os partidos com assento no parlamento e não só com a arrogância do partido no poder, como tem sido de hábito", acrescentou.

Outros diplomas

As Propostas de Lei sobre a Mediação de Seguros, Combate ao Contrabando de Produtos Petrolíferos e da Lei de Segurança Nacional vão à votação final global a 25 de Janeiro.

Ainda a 25 deste mês o plenário vai discutir e votar quatro Projectos de Resolução, sendo três ligados à Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) sobre a Pesca, Saúde e Controlo de Armas de Fogo, Munições e de outros materiais conexos.

Na agenda para o dia 25 consta a ratificação de protocolos de adesão da República de Angola à Declaração de Salamanca sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais.

O plenário vai ainda proceder à discussão e votação de dois Projectos de Resolução, sendo um para a Alteração da Denominação da 10ª Comissão de Trabalho Especializada e a outra para a aprovação do Orçamento da Assembleia Nacional para o Exercício Económico de 2024.