A proposta de Lei Antidopagem no Desporto em Angola vai a votação final no Parlamento no dia 28 deste mês, já depois de Angola ter sido suspensa pela Agência Mundial Antidopagem por incumprimento dos prazos para a conformação da lei desportiva em função dos estatutos daquela organização internacional.

Um documento da WADA enviado ao Comité Olímpico Angolano (COA) dá conta que o País perdeu os privilégios até à reintegração, o que faz com que os representantes de Angola sejam inelegíveis para ocupar cargos, desempenhar qualquer função como membro do conselho ou o comité do organismo.

De acordo com o documento o COA não será elegível para acolher qualquer evento organizado ou co-organizado pela WADA.

A comunicação explica que, em 22 de Setembro de 2023, a Agência Mundial Antidopagem emitiu um comunicado dando conta da inconformidade por parte de Angola, conferindo mais quatro meses para corrigir as situações pendentes.

Porém, o prazo de 22 de Janeiro de 2024 decorreu sem que as conformidades tivessem sido corrigidas a contento e nem mesmo Angola contestou as alegações de incumprimento, refere o mesmo documento.

O presidente do Comité Olímpico Angolano (COA), Gustavo da Conceição, minimizou a suspensão de Angola por parte da Agência Mundial Antidopagem, que veta o uso de símbolos nacionais em competições internacionais.

A proposta de Lei Antidopagem no Desporto foi aprovada na generalidade na Assembleia Nacional por unanimidade, com 176 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção.

Refira-se que a proposta de Lei foi revista tendo em conta os avanços registados no domínio da detenção de substâncias e métodos dopantes, e os ajustes ao código para uma melhor abordagem às novas ameaças do "fair play" desportivo.

De acordo com o documento, o objectivo da proposta de Lei é harmonizar a legislação ordinária em vigor à Convenção Internacional contra a Dopagem no Desporto e ao Código Mundial Antidopagem, bem como o ajustamento à Constituição da República de Angola e à realidade social, cultural e do desporto nacional.

A Proposta de Lei, que dispõe de seis capítulos, nove secções e 74 artigos, contém, entre outras matérias, a proibição da dopagem, responsabilidades do praticante, a lista de substâncias e métodos proibidos, acesso de controlo durante e fora das competições desportivas e o tratamento médico do desportista.

Segundo o documento, a luta contra a dopagem no desporto tem sido uma forma de preservar a saúde dos praticantes de desportos, garantir a verdade desportiva e assegurar a prática de um desporto limpo, onde os princípios da ética e da verdade sejam rigorosamente respeitados.

O diploma surge da imperiosa necessidade de harmonizar o Regimento Jurídico da luta Antidopagem no Desporto à Convenção Internacional Contra a Dopagem e ao Código Mundial relativo à temática com a legislação ordinária em vigor.