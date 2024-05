Os deputados à Assembleia Nacional aprovaram esta quinta-feira, 22, na generalidade, as duas propostas de Lei sobre a Institucionalização das Autarquias Locais em Angola, da iniciativa do Executivo e do Grupo Parlamentar da UNITA. Os documentos passaram por unanimidade com 170 votos.

O deputado do Grupo Parlamentar do MPLA, João de Almeida Martins "Jú Martins", que leu a declaração de voto, disse que o partido no poder votou o documento da UNITA, por conter alguns pontos convergentes com a proposta de Lei da iniciativa do Executivo.

Segundo o deputado, o documento da UNITA, não obtante ter sido aprovado pelos deputados do seu partido, contém alguns "artigos complexos", que deverão ser revistos na especialidade antes da fusão das duas propostas de Lei.

A UNITA propôs apresentar ao Presidente da República uma posição política dos dois documentos sobre a Institucionalização das Autarquias Locais da iniciativa do Executivo e do Grupo Parlamentar da UNITA, antes destas propostas serem discutidas na especialidade na Assembleia Nacional.

Refira-se que a conclusão do pacote legislativo autárquico está dependente da aprovação de três diplomas, de um conjunto de 13, nomeadamente a Institucionalização das Autarquias Locais em Angola, a Proposta de Lei que aprova o Estatuto Remuneratório dos Titulares dos Órgãos e Serviços das Autarquias Locais e a de Lei Orgânica da Guarda Municipal.

Neste momento, 10 diplomas foram aprovados pela Assembleia Nacional e publicados em Diário da República.

Trata-se da Lei dos Símbolos das Autarquias Locais, Lei Orgânica que Aprova o Estatuto dos Eleitos Locais, Lei sobre os Actos e Formulários dos Órgãos das Autarquias Locais, Lei do Regime das Taxas das Autarquias Locais, Lei do Regime Financeiro das Autarquias Locais, Lei Orgânica sobre as Eleições Autárquicas, Lei sobre o Regime Geral da Cooperação Interautárquica, Lei Orgânica sobre a Organização e Funcionamento das Autarquias Locais, Lei da Transparência de Atribuições e Competências do Estado para as Autarquias Locais e a Lei da Tutela Administrativa sobre as Autarquias Locais.