A proposta de Lei sobre a Organização e Funcionamento dos Tribunais de Jurisdição Comum que introduz um novo regime de restrição processual com o estabelecimento de um número médio de processos para juízes dos tribunais da jurisdição comum, começou, hoje, a ser discutida no Parlamento pelas comissões especializadas da Assembleia Nacional.

A proposta de Lei, composta por 13 capítulos e 123 artigos, visa adequar e conformar a actual estrutura dos tribunais da jurisdição comum, tendo em conta que com a entrada em vigor da Constituição da República de Angola foi instituído um novo sistema de organização e funcionamento encabeçada pelo Tribunal Supremo e integrada pelos tribunais da Relação e outros.

A proposta de Lei sobre a Organização e Funcionamento dos Tribunais de Jurisdição Comum, que vai à votação final global ainda este mês, ajusta também a regiões judiciais e o mapa judiciário.

A proposta de Lei implica a criação de cinco regiões judiciais, com um Tribunal da Relação próprio, abrangendo as províncias judiciais de Luanda (sede), Bengo e Kwanza-Norte.

As províncias do Uíge (sede) Malanje e Zaire farão parte da região número um. A região dois compreende apenas a província de Cabinda.

Benguela (sede) coordenará as províncias do Bié, Kwanza-Sul e Huambo. A Huíla (sede) congregará as províncias do Kuando Kubango, Cunene e Namibe.

Lunda-Sul (sede) englobas as províncias da Lunda-Norte e Moxico.

Segundo o documento, na reforma em curso mantêm-se as províncias judiciais, que correspondem à divisão político-administrativa do País, e o Tribunal Supremo como última instância de recurso da jurisdição comum.

Esta reorganização prevê igualmente a independência financeira dos tribunais, o que obrigará à criação de unidades de gestão para cada uma das 18 províncias.

A proposta de Lei sobre a Organização e Funcionamento dos Tribunais de Jurisdição Comum diz que foram reajustadas as competências dos Tribunais de Comarca, com a introdução de novas matérias, como a autorização da sala do Civil.

Para o efeito, segundo a proposta de Lei, as competências do contencioso administrativo deverão transitar para a sala do contencioso discal aduaneiro, que passará a denominar-se sala do contencioso administrativo fiscal e aduaneiro.

No quadro desta proposta de Lei, as competências da Sala de Família em matéria sucessória retornam à sala do Civil, conforme tem sido requerido pelos magistrados judiciais de ambas as salas.