A Proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE) 2023, que estima receitas e fixa despesas de 20,1 biliões de kwanzas, vai à votação final global na Assembleia Nacional do dia 13 de Fevereiro.

"Os Grupos Parlamentares concluíram que, depois da discussão na especialidade, estão criadas as condições para a presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, convocar a próxima plenária para a votação final global do OGE 2023 no dia 13 de Fevereiro", disse aos jornalista o porta-voz da Assembleia Nacional, Manuel Lopes Dembo.

A proposta de OGE tem como preço de referência do petróleo 75 dólares por barril e uma produção média de 1,18 milhões de barris.

O OGE prespectiva uma taxa de inflação de 11, 1 por cento de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) real de 3,3 por cento, face ao crescimento de 2,7 por cento prognosticada para 2022.

Há que referir que a Proposta da OGE 2023 prevê, para as operações de dívida pública, 9 biliões de kwanzas, o que representa 45,09 por cento do valor total calculado para o próximo ano. Deste 9 biliões, quase 4 biliões estão reservados para o pagamento da dívida pública interna, sendo os restantes 5 biliões para operações da dívida externas.

Isto quer dizer que do total dos 20,1 biliões de kwanzas das receitas e despesas estimadas, apenas 11 biliões servirão para distribuir pelos vários Ministérios e programas governamentais.

Refira-se que o Orçamento Geral do Estado (OGE) de Angola para 2023 já foi aprovada, na generalidade, com votos contra da bancada Parlamentar da UNITA.

O documento foi aprovado com 117 votos a favor do partido di MPLA e PHA, 80 votos contra da UNITA e quatro abstenções do Partido PRS e FNLA.