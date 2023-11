Semanário Novo Jornal

Proposta OGE2024: Governo "deixa cair" Zaire e Cabinda - Projectos anunciados podem ficar "sem pernas para andar"

Melhorias na energia eléctrica, conclusão da estrada nacional n.º 100, construção da refinaria e do Aeroporto Internacional de Cabinda, bem como a estratégia de combate à fome e ao desemprego fazem parte dos grandes objectivos traçados pelos governadores de Cabinda e do Zaire ao NJ. Contudo, as verbas cabimentadas para as despesas em 2024 podem servir de empecilho para o avanço dos projectos.