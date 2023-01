Semanário Novo Jornal

Proposta sobre nova divisão político-administrativa: Associações «chumbam» processo de auscultação e aconselham Governo a recuar

Executivo do Presidente João Lourenço «encerrou» o processo de auscultação pública instituído para recolher contribuições dos governos provinciais, das administrações municipais, da sociedade civil e de entidades especializadas de universidades relativos à proposta de lei sobre a nova Divisão Político-Administrativa do País (DPA). Apesar de se ter dado a conhecer que a proposta está apta para seguir para a apreciação final, diz-se aberto para receber pareceres das associações e pessoas individuais. Insatisfeitas, associações cívicas apontam erros de metodologia no processo e advertem Governo a não seguir com o seu plano.