A província da Lunda-Sul vai acolher o acto central dos 48 anos da Independência Nacional, a assinalar no dia 11 de Novembro, sob o lema "Unidos pelo desenvolvimento do País".

Tal como as demais efemérides nacionais, o 11 de Novembro está a ser celebrado em todo País e nas missões diplomáticas e consulares angolanas, em conformidade com o programa aprovado pelas autoridades competentes.

Segundo uma nota do Ministério da Administração do Território, o 48º aniversário da Independência Nacional será marcado pela inauguração, no dia 10 de Dezembro, do novo Aeroporto Internacional Doutor António Agostinho Neto, pelo Presidente da República, João Lourenço.

De acordo com a nota, as comemorações de 11 de Novembro, que decorrem no período de 01 a 25 de Dezembro de 2023, têm como objectivo divulgar e relançar a importância da data, "enquanto marco de transcendente importância na união de várias sensibilidades nacionais, com vista à valorização da pátria, assente na vontade da construção de um Estado Democrático de Direito e a unidade da Nação angolana".

Segundo a nota, consta ainda dos objectivos das comemorações "a promoção de uma reflecção sobre enormes sacrifícios consentidos pelo povo, partidos políticos, governos e instituições afins que, nos longos e difíceis anos de luta de libertação, se solidarizaram com a causa nacional e apoiaram de forma directa e concreta o alcance da liberdade nacional".

Refira-se que a 11 de Novembro celebra-se o Dia da Independência de Angola, proclamada em 1975 pelo primeiro Presidente de Angola, António Agostinho Neto.

Na época, o controlo de Angola estava dividido pelos três maiores grupos nacionalistas: MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola), UNITA (União Nacional para a Independência Total de Angola) e FNLA (Frente Nacional de Libertação de Angola), pelo que a independência foi proclamada unilateralmente, pelos três movimentos.

O MPLA, que controlava a capital, Luanda, proclamou a Independência da República Popular de Angola às 23h de 11 de Novembro de 1975, pela voz de Agostinho Neto.

Holden Roberto, líder da FNLA, proclamou a Independência da República Popular e Democrática de Angola à meia-noite do dia 11 de Novembro, no Ambriz, na província do Bengo.

Igualmente, a independência foi proclamada em Nova Lisboa (Huambo), por Jonas Savimbi, líder da UNITA.