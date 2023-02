A província do Zaire vai acolher o acto central das comemorações do 4 de Fevereiro, dia do início da luta armada de libertação nacional, que decorre sob lema: "Preservando os Valores da Pátria, Honremos os nossos Heróis".

Uma nota do Ministério da Administração do Território (MAT) diz que a celebração dos 62º aniversário do início da luta armada de libertação nacional acontece "num ano em que se fortalece a continuidade de um processo de mudanças históricas decorrentes das eleições gerais de 24 de Agosto de 2022, durante as quais os angolanos demonstraram, mais uma vez, que em momentos cruciais sabem fazer as melhores opções para concretização dos grandes desígnios nacionais".

A nota destaca que, sob orientação do Presidente João Lourenço, têm sido implementados programas e projectos visando a construção de um futuro cada vez mais consentâneo com os ideais dos percursores da luta pela independência nacional, sendo os sinais de mudança evidentes na medida em que o País está a trilhar os caminhos do desenvolvimento e da promoção do bem-estar social dos angolanos.

"62 Anos depois, dir-se-ia que a luta continua, com as armas de ontem transformadas em arados ao serviço do desenvolvimento do País, com os recursos humanos, ontem ceifados em campos de batalha, hoje aplicados nos campos, nas fábricas, nas lojas, nos gabinetes, enfim, em qualquer lugar onde, quotidianamente, se procura trabalhar mais e comunicar melhor na perspectiva de promover uma maior cidadania participativa e contributiva", refere a nota.

Recorda-se a 4 de Fevereiro de 1961, patriotas angolanos desencadearam um ataque à Cadeia de São Paulo e à Casa de Reclusão, em Luanda, dando o início à luta armada que culminou com a proclamação da Independência Nacional, a 11 de Novembro de 1975.