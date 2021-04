Administrador da Chicala-Tcholohanga nega acusações de ameaças de morte contra o líder do PRS no Huambo. Paulo Cundomboca fala em «frustração» do líder daquele partido na conquista de maior espaço político na municipalidade.

O secretário provincial do Partido de Renovação Social (PRS) na província do Huambo, Soliya Lumumba, pretende apresentar, esta semana, queixa-crime à Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o administrador municipal da Chicala-Tcholohanga, Paulo Cundomboca, por ameaça de morte.

Segundo Soliya Selende ao Novo Jornal, a contenda surge na sequência de uma conferência de imprensa sobre a vida socioeconómica daquele município, na qual criticou a forma como as obras em curso estavam a ser levadas a cabo, sobretudo no âmbito do Programa Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM).

"As razões partem de uma conferência na qual levantei algumas questões que ficaram por se cumprir, referentes a promessas do administrador, tendo garantido haver dinheiro para a terraplanagem da estrada que sai da Chicala Tcholohanga, que passa pelo Sambo e vai até Samboto", explicou.

Em contrapartida, acrescentou o político, "o administrador Paulo Cundomboca usou o telemóvel para intimidar e prometeu que o seu comportamento irá custar-lhe a vida".

"Não gostou daquilo. Falámos e depois me ligou para me ameaçar, mas isso é um facto a nível daquele município", assegurou, tendo exemplificado a retirada das máquinas (tractores e caterpílares) que estavam em serviço da construção da ponte, que estavam a fazer parte do serviço.

Ao reagir às acusações, o administrador Paulo Cundomboca desclassificou as afirmações de Soliya e desafiou-o a apresentar provas materiais de tais declarações, que considerou "graves".

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)