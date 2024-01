Todos os membros com responsabilidades administrativas resultantes das últimas eleições já cessaram as suas funções a nível do Partido de Renovação Social (PRS), tendo em vista a realização do V congresso ordinário, que vai eleger o novo presidente da organização, entre os dias 02 e 04 de Abril deste ano.

O secretário-geral do PRS, Rui Malopa, confirmou ao Novo Jornal que o actual presidente do partido, Benedito Daniel, vai concorrer à sua própria sucessão.

Um outro candidato que já manifestou a intenção de liderar o PRS é o antigo vice-ministro da Industria no Governo de Unidade e Reconciliação Nacional (GURN), pelo PRS, Sapalo António, alegadamente suspenso das actividades do partido.

"Benedito Daniel vai candidatar-se a um segundo mandato, pois recebeu moções de apoio por parte dos secretários das 18 províncias do País", disse o secretário-geral do partido, frisando que as condições estão criadas para a realização do conclave.

Refira-se que o Partido de Renovação Social (PRS) foi fundado em 1990 e define-se como de centro-esquerda, com ideologia federalista e progressista.

Na primeira eleição em que participou, em 1992, ganhou seis assentos na Assembleia Nacional. Em 1999, o partido passou por um período de conflito interno, em que quatro deputados foram expulsos.

O PRS conquistou 3,17% dos votos na eleição de Setembro de 2008, ganhando oito assentos dos 220 da Assembleia Nacional. Nas eleições de 2012 o partido viu a sua bancada reduzir-se a três cadeiras, e nas de 2017 a duas.

Para as eleições de 2022, o partido indicou Benedito Daniel como cabeça de lista. O partido ficou em terceiro lugar, com 71.351 de votos nas urnas, registando 1,14% e mantendo as duas cadeiras parlamentares.