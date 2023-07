Segundo apurou o Novo Jornal, a direcção do partido vai trabalhar "seriamente" para sanar uma série de irregularidades constatadas à volta da preparação do II Congresso Ordinário.

De acordo com uma fonte do partido, um assunto sério neste processo é a forma como foi suspenso o secretário-geral da JFNLA, Kiaku Samuel Kiaku, pela direcção do partido, sem ouvir mais estruturas do partido.

Numa altura em que as condições estavam criadas para a realização do conclave, a comissão organizadora foi acusada de corrupção e de receber ordens superiores para chumbar três dos cinco pré-candidatos ao cargo do secretário-geral da JFNLA.

Estas acusações foram rejeitadas pela comissão organizadora, que argumentou que os militantes afastados pela subcomissão eleitoral não reuniram os requisitos necessários, segundo os quais o militante tem de ser activo e participativo nas reuniões e actividades do partido.

Dos cinco pré-candidatos, a comissão organizadora do II Congresso da JFNLA, validou dois, nomeadamente Eduardo José e Bumba Paiva.

A Frente Nacional de Libertação de Angola é um partido político angolano fundado em 1954, com o nome de União das Populações do Norte de Angola (UPNA), assumindo, em 1958, o nome de União das Populações de Angola (UPA).

Em 1962, a UPA, ao absorver outro grupo anticolonial, o Partido Democrático de Angola (PDA), constituiu a FNLA. A FNLA foi um dos movimentos nacionalistas angolanos, durante a guerra anticolonial de 1961 a 1975, juntamente com a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) e o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA).

Desde 1991, que a FNLA se tornou num partido político, cuja importância tem vindo a diminuir drasticamente, em função dos seus fracos resultados nas eleições legislativas desde 1992.