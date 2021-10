Pela terceira vez em quatro anos, antigo Presidente da República não participou da reunião do Órgão de Consulta de João Lourenço, seu sucessor, embora seja membro da «entidade» por inerência de seu estatuto. Para alguns especialistas, o facto «torna evidente» a animosidade entre ambos.

O ex-Presidente da República, José Eduardo dos Santos, foi, novamente, o «grande» ausente da reunião do Conselho da República, realizada na segunda-feira, 25, na sala do Conselho de Ministros, no Palácio Presidencial.

Essa é a terceira vez, em quatro anos de governação de João Lourenço, que o sucedeu por sua própria «escolha», que José Eduardo dos Santos não participa numa reunião do Conselho da República, um órgão cujo fito é levar o Presidente da República a adoptar as medidas «mais acertadas» para a governação.

Entretanto, a ausência de José Eduardo dos Santos pela terceira, numa altura em que alguns dos seus filhos e pessoas próximas estão às contas com a justiça, está a gerar diversas interpretações.

A primeira e última vez que José Eduardo dos Santos se fez presente no Conselho da República no consulado de João Lourenço foi em 2018, sendo que, noutras vezes, a ausência pôde ser justificada por ter fixado residência no exterior.

Diferente de outras vezes, José Eduardo dos Santos está no País e não foi publicada qualquer nota que justificasse a sua ausência no Conselho da República.

Face os factos enunciados, há quem não tenha dúvidas de que José Eduardo dos Santos e João Lourenço estejam "definitivamente de costas viradas".

Mas, também há outros que consideram que os factos enunciados não "são suficientes" para determinar a existência de "crispação" entre o actual Presidente da República e o seu antecessor.

O politólogo Sérgio Dundão, por exemplo, é daqueles que consideram "haver um mau clima" no "relacionamento" entre as duas figuras.

