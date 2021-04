Centro de Investigação do Direito da UCAN juntou «cérebros» de vários ramos do saber para debater Estado (da Arte) da Nação, com foco na Reforma do Estado. Estatuto de líder partidário do PR, relação entre órgãos de soberania e concorrência no mercado empresarial dominaram as discussões de um evento «híbrido».

O "estado de coisas" a que o País chegou, com maior resquício para a corrupção e impunidade, terá sido gerado por um sentimento de receio de fragilização do partido no poder, o MPLA, afirma Benja Satula, director do Centro de Investigação do Direito (CID) da Universidade Católica de Angola (UCAN).

Em declarações durante a conferência "O Estado (da Arte) da Nação", promovida, nesta semana, em Luanda, pela instituição que dirige, o jurista observa que esta "cumplicidade do mal" é que levou a que alguns comportamentos políticos fossem "kafricados".

"Durante muito tempo, tenho dito, até do ponto de vista jurídico, que o estado de coisas a que chegámos foi, muitas vezes, tolerado pelo receio de fragilizar o partido no poder, ou seja, ministros que faziam uma dilapidação do património, gestores que faziam uma gestão danosa... mas o receio fundamental era de que, quanto mais responsabilização criminal ou disciplinar aos "nossos", mais frágeis nos tornamos. Isso criou uma cumplicidade do mal, e essa cumplicidade claramente fez que determinados comportamentos políticos fossem kafricados, e, uma vez kafricados, obviamente o Xico Esperto é que acaba por fazer que as suas ideias apareçam", refere o conhecido advogado.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)