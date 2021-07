Os deputados à Assembleia Nacional aprovaram hoje o relatório de execução do Orçamento Geral do Estado (OGE) referente ao quarto trimestre de 2020, com 129 votos do MPLA, CASA-CE, PRS, FNLA, e 39 contra da UNITA.

Segundo o relatório, neste período foram arrecadadas receitas no valor de 3,1 mil milhões de Kwanzas, e realizadas despesas estimadas em 4,6 mil milhões de Kwanzas.

Ao justificar o voto contra, o Grupo Parlamentar da UNITA, referiu que o Presidente da República deve informar a Assembleia Nacional sobre o relatório até 45 dias após o termo do trimestre a que se refere.

"Neste quesito há um atraso de três meses na apresentação deste relatório, ao arrepio da Lei do Orçamento Geral do Estado que exige a sua aprovação até ao prazo de 90 dias", fundamentou a deputada Amélia Judith Ernesto, que leu a declaração do Grupo Parlamentar da UNITA.

De acordo com a deputada, "a não pontualidade na apreciação e debate pelos deputados das contas do Executivo retira utilidade pedagógica operativa, para além de debilitar a autoridade moral no cumprimento das leis e do princípio de responsabilidade com ética".

"A nossa apreciação ao sector social, às despesas com a educação, habitação e serviços comunitários, com enfase para a família, infância, desemprego, doenças e incapacidade, tiveram uma maior execução, totalizando 864 mil milhões de Kwanzas ", destacou, salientando que " que essa execução apesar de ser contabilisticamente acertada, não teve reflexo na vida dos cidadãos para a realidade social do País".

O presidente da CASA-CE, Manuel Fernandes, disse que o Grupo Parlamentar do seu partido votou ao favor porque no relatório da execução trimestral as "zonas cinzentas" levantadas foram esclarecidas e constam no instrumento aprovado hoje.

"Nós, Grupo Parlamentar da CASA-CE, entendemos que as recomendações são positivas e elas visam disciplinar a boa execução orçamental por parte do Executivo. Pelo que solicitamos que quanto à execução orçamental o Executivo deve ser rigoroso", concluiu.

O vice-presidente do Grupo Parlamentar do MPLA, Armando da Cruz Neto, disse que este OGE mostra as capacidades de arrecadação das receitas e por outro lado a possibilidade da realização da despesa.

"O OGE é aprovado por nós aqui no parlamento e é justo que nós saibamos como é que este foi executado", referiu.

"Nós encorajarmos o Executivo a aprimorar cada vez mais os seus mecanismos de elaboração e execução do OGE", acrescentou, salientando que votaram ao favor porque olham para o futuro com expectativa.

Refira-se que o OGE 2020 previa despesas e receitas de 14,7 biliões de Kwanzas, tendo como referência o preço do barril do petróleo de 39 dólares.