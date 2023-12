Os deputados à Assembleia Nacional afectos à quinta comissão da economia e finanças, que na segunda-feira, 11, estavam discutir na especialidade o relatório parecer do OGE 2024, tiveram de abandonar a sala multiusos do parlamento devido a uma ruptura do sistema hidráulico que inundou o local.

"Houve um incidente no sistema hidráulico do palácio que provocou a ruptura no tubo que transporta a água para os aparelhos de ar-condicionado. Houve uma descarga enorme da água que afectou a sala multiusos do Parlamento", disse aos jornalistas o secretário-geral da Assembleia Nacional, Pedro Agostinho de Nery.

Segundo Pedro Agostinho de Nery, o incidente aconteceu quando os deputados afectos à quinta comissão da economia e finanças debatiam na especialidade o OGE 2024, que vai à votação final quarta-feira, 13 de Dezembro.

"Tivemos de transferir os deputados para outra sala. As equipas estão reunidas no sentido de resolver este problema dentro de 24:00. As equipas estão a limpar a sala", assegurou o secretário-geral do Parlamento.