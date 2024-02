O coordenador da comissão organizadora do congresso, Donji Vieira, disse ao Novo Jornal que o antigo vice-ministro da Indústria no Governo da Unidade e Reconciliação Nacional (GURN), pelo PRS, Sapalo António, e Gaspar Fernandes dos Santos, actual secretário nacional da JURS, braço juvenil do PRS, não reúnem condições para concorrer à presidência do partido.

"O candidato Sapalo António e Gaspar Fernandes não reúnem condições. Sapalo António está suspenso da direcção do partido e Gaspar Fernandes não tem mais de 15 anos de militância, o que os estatutos exigem", informou Donji Vieira.

Refira-se que o Partido de Renovação Social foi fundado em 1990 e na primeira eleição em que participou, em 1992, ganhou seis assentos na Assembleia Nacional.

Em 1999, o partido passou por um período de conflito interno, em que quatro deputados foram expulsos.

O PRS conquistou 3,17% dos votos nas eleições de 2008, ganhando oito assentos dos 220 da Assembleia Nacional.

Nas eleições de 2012 o partido viu sua bancada reduzir-se a três cadeiras, e na de 2017 a duas. Para as eleições de 2022 o partido conseguiu dois deputados.