Operadora privada que tem o governador de Benguela na estrutura accionista, conforme os registos na Administração Geral Tributária (AGT), «antecipa» OGE em discussão no Parlamento e trabalha na iluminação pública, com as verbas e os critérios para a adjudicação em segredo. Empreitada movimenta trabalhadores do Lubango, a «casa» da SIEMA, e críticos dizem que o património público e normas de boa governação são desrespeitosos. NJ deixado à espera do contraditório.

Há vários meses na projecção do "maior canteiro de obras" do País, o governador provincial de Benguela, Luís Manuel da Fonseca Nunes, entregou, sem concurso, a iluminação pública do município-sede à Sociedade de Instalações Eléctricas e Mecânicas, Lda (SIEMA), empresa de que é proprietário, num exercício equiparado à fórmula do processo de acumulação primitiva do capital, adverso à Lei da Probidade Pública, soube o Novo Jornal.

Neste caso, a semelhança não representa mera coincidência, a contrastar com uma velha máxima, sendo certo que há um único actor em duas posições: Luís Manuel da Fonseca Nunes, que tem colocado, enquanto governante, a iluminação pública entre as "grandes obras para o início do próximo ano".

