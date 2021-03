Este protesto tem como palco as 18 províncias angolanas e alguns países onde existem comunidades angolanas relevantes, sendo que no conjunto de reivindicações desta "Marca pela cidadania" permanecem a questão da marcação da data das eleições autárquicas e, entre outras, a exigências de alterações substanciais na Comissão Nacional Eleitoral (CNE).

"Voltaremos às ruas de todas as cidades de Angola para exigirmos a marcação da data para a realização das eleições autárquicas, a revisão da actual legislação eleitoral;, reformas da actual composição desigual da CNE, a demissão do presidente da CNE, a redução do elevado custo de vida dos cidadãos e o afastamento do director do gabinete do Presidente da República, Edeltrudes Costa", disse Dito Dali, um dos activistas por detrás da organização de mais este protesto.

Em declarações ao Novo Jornal, Dito Dalí afirmou que o ano 2020 "foi bastante desafiante" para os angolanos, que segundo conta, "mostraram ao mundo a sua vontade de continuar a lutar pacificamente e exigir reformas políticas e económicas que visam melhorar a qualidade de vida dos cidadãos" e que é por isso voltam a sair às ruas de todas as cidades do País no dia 20.

Segundo Dito Dalí, esta quarta-feira,10, os promotores da "Marcha pela Cidadania" irão entregar aos governos províncias e Polícia Nacional (PN) as cartas onde darão a conhecer o agendamento da manifestação e os seus propósitos.

"Para que haja a realização ou concretização dos nossos direitos civis, políticos ou económicos, é necessário que o próprio cidadão tome consciência e participe nos grandes desafios pela mudança. MPLA não fará mudanças neste País se os jovens não forem intransigentes, resilientes ou persistentes naquilo que realmente querem", assegurou.

De acordo com o activista cívico, o local de concentração dos manifestantes, na província de Luanda, será o Cemitério da Santana, às 10:00, com destino ao Largo da Independência.

"Vamos continuar a lutar e a pressionar até que o regime faça reformas profundas e claras", garantiu Dito Dalí, que tem como parceiros, na organização desta manifestação, os activistas cívicos, Hitler Jessy "Samussuku", Laura Macedo, Priscila Simão, José Gomes Yata e João dos Santos "Mwanangola".

De recordar que em Novembro de 2019, um estudante (Inocêncio Matos) morreu durante uma das várias cargas policiais na manifestação do dia 11 e vários manifestantes foram detidos, o que é agora encarado como mais uma fonte de alento para a continuidade da luta.

Ainda em Dezembro do ano passado, noutra das várias manifestações que já tiveram lugar desde que João Lourenço assumiu o poder, centenas de jovens saíram às ruas de Luanda e concentraram-se no Largo da Independência em protesto contra o regime do MPLA e contra o elevado custo de vida no País.

Os participantes no protesto exigiam emprego, saúde, educação e justiça para todos. Nesta manifestação, a Policia Nacional não realizou detenções nem houve repreensões.