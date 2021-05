A pouco mais de um ano de um pleito que se prevê renhido, partidos políticos com assento parlamentar intensificam «caça ao voto». MPLA já revelou que pretende ficar com todos os cinco lugares reservados a deputados de Benguela. UNITA lembra que «camaradas» ainda não pagaram kilápi da Califórnia, ao passo que CASA-CE avisa que poderá haver «tromboses» depois das eleições e FNLA diz que a «guerra» não se ganha com falas, quando o PRS denuncia intolerância política.

De visitas de constatação em visitas de constatação, ora no litoral, ora no interior de Benguela, o governador e primeiro-secretário do Comité Provincial do MPLA avisou, há poucos dias, que os Comités de Acção do Partido (CAP"s) devem começar já a mobilizar-se para aplicar uma «goleada» de 5-0, não dando espaço para a eleição de deputados às restantes forças políticas nas legislativas de 2022.

"Temos de resgatar o deputado que perdemos para a oposição nas últimas eleições. Para tal, os Comités de Acção deverão estar todos organizados e coesos em torno dos desafios"", apelou Luís Nunes, numa mensagem de dentro que não deixou, entretanto, de fazer eco fora das paredes do «Kremlin».

Por exemplo, o «homem-forte» da UNITA nesta província angolana do litoral, em declarações ao Novo Jornal, recorda que os «camaradas» ainda não resolveram "o grande kilápi de transformar Benguela em Califórnia", daí não ter dúvidas de que "obviamente isso vai pesar na balança para se avaliar a governação do MPLA em 2022".