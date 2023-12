Supremo retoma esta segunda-feira julgamento do ex-governador da Lunda-Sul com audição dos declarantes, depois de ter confrontado arguido sobre ter autorizado, sozinho, uma ordem de saque de 180 milhões de kz

O Tribunal Supremo retoma esta segunda-feira, 11, o julgamento do ex-governador da Lunda-Sul, Ernesto Kiteculo, depois de, na passada terça-feira, o Ministério Público o ter confrontado, documentalmente, com uma ordem de saque no valor de 180 milhões de kwanzas à empresa Chimark, destinada à compra de quatro viaturas para o governo da província, durante o seu mandato, apenas com a sua assinatura.