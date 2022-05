O Tribunal Constitucional (TC) indeferiu a providência cautelar interposta pela UNITA e pelo Bloco democrático "por ausência de legitimidade dos interessados e por não terem sido esgotadas as vias administrativas previstas na Lei", em resposta ao documento em que os dois partidos da oposição alegam a existência de irregularidades no processo de registo eleitoral oficioso, "consubstanciadas, no essencial, na não publicação provisória das listas dos cidadãos maiores, em cada um dos postos de registo eleitoral".

Segundo o colectivo de juízes, "a providência foi impetrada em nome dos partidos políticos UNITA e Bloco Democrático, porém, a procuração junta ao processo não faz qualquer menção a essas instituições, mas somente a duas pessoas singulares, nomeadamente Arlete Leona Chimbinda e Francisco Filomeno Vieira Lopes, sem referência da qualidade em que estes intervêm".

No documento tornado público pelo TC, lê-se igualmente que "os requerentes não dispõem de legitimidade para impetrar a presente providência cautelar não especificada, o que (...) constitui fundamento bastante para a rejeição do requerimento".

O Constitucional considera também que a a providência cautelar "é desprovida de objecto do processo, pois, no contencioso do Registo Eleitoral Oficioso, a impugnação judicial tem por objecto a decisão proferida pelo órgão da administração pública, com competência para a gestão e manutenção da Base de Dados de Cidadãos Maiores".

Os juízes referem que "compulsados os autos, não se constatou que tal decisão existe, o que obsta a que o Tribunal Constitucional se pronuncie sobre o mérito da causa", acrescentando que "o efeito útil do processo seria melhor assegurado através do recurso contencioso do Registo Eleitoral oficioso, não por via de uma providência cautelar".