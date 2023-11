"Faço um apelo para que as elites temporariamente instaladas no poder não virem as costas à ética e à cultura da legalidade, em troca de benefícios, que percam o medo e façam deste um País de direito, reconciliado, inclusivo e participativo", disse o líder da UNITA em conferência de imprensa para falar sobre o discurso do Presidente da República, João Lourenço sobre o Estado da Nação.

"Apelo às elites deste País que se envolvam em fazer retornar aos angolanos a confiança nas suas instituições, que façam retornar aos jovens a inversão do desejo de partida na busca de esperanças perdidas publicamente", acrescentou.

Na sua opinião, "nada justifica que 22 anos depois da paz não impere um ambiente de sã convivência e diálogo fraterno, porque adversário político não é inimigo, competição política é essência da democracia e alternância não é o fim da vida".

Para Adalberto Costa Júnior, "o Presidente da República, perdeu a oportunidade de anunciar aos angolanos que o seu partido e ele próprio iriam agendar a votação da Lei da Institucionalização das autarquias, que ele tem impedido, e assim cumprir a promessa que fez em 2017 e durante a sua campanha em 2022 e provar que aquelas promessas não foram cantiga para fazer o boi dormir".

"No dia 11 do próximo mês, Angola completará 48 anos de independência, e, tal como o País, os angolanos e as angolanas que nasceram naquele dia estarão a apenas dois anos de fazer 50 anos de idade, portanto meio século ou cinco décadas", sublinhou.

Para o líder da UNITA, "o ciclo político e económico 2018-2022 reflectiu-se num recuo económico e social e as evidências são obtidas pela análise de balanço do primeiro Plano de Desenvolvimento Nacional de João Lourenço".

"O facto de o petróleo continuar a representar mais de 90% das exportações de Angola faz com que o resto da produção interna (sector não petrolífero), particularmente aquela que é criada simplesmente para substituir importações, seja fortemente insustentável", disse, frisando que "o País está à beira de um risco financeiro e económico sem precedentes".

"Desta vez, uma queda do preço do petróleo, se persistente, já não será resolúvel com uma mera revisão orçamental, como no passado. E é esta circunstância que nos leva a focalizar a presente comunicação nas questões relativas às Finanças do Estado", salientou.

O presidente da UNITA disse ser "urgente" o Parlamento promover um debate sobre os processos orçamentais relativos à execução do orçamento do ano corrente, com uma tónica centrada nas cativações, novo tecto de despesa, estrutura actual das despesas, gestão da dívida.

"É crucial o País ser informado sobre o possível aumento de gastos na ordem dos 11% da despesa fiscal. Será mais uma linha de financiamento? Que bens ou serviços tão caros se trata?", questionou, sublinhando que o País está a sucumbir à falta de direcção e à falta de protecção de quem governa.

"A reforma do Estado consubstanciada em reformas políticas, económicas e sociais é o único instrumento capaz de materializar os anseios dos angolanos, através do equilíbrio de poderes entre os órgãos de soberania, da garantia de independência funcional das entidades independentes e do regime de inamovibilidade dos seus órgãos", notou.

Defendeu que precisam debater e criar consenso quanto à cesta básica.

"Se a cesta básica acompanha mensalmente a evolução de preços dos essenciais produtos de alimentação, assim como o gasto mensal que um trabalhador teria para comprá-los, então podemos facilmente aferir que com o salário mínimo não é possível uma pessoa alimentar-se com o mínimo de dignidade durante 10 dias, quanto mais uma família de quatro pessoas", frisou.

"O nosso desafio é de isentar de impostos e taxas os bens da cesta básica e reduzir para 7% de IVA os demais bens alimentares que estiverem no regime de preços vigiados e estabelecer um mecanismo social de controlo preventivo- sancionatório inibidor de fraudes", acrescentou.

Para o líder da UNITA, "apesar de o País ter uma capacidade instalada de 6 .283 megawatts para responder a uma demanda que regista um consumo actual de 2.375 megawatts, estes progressos têm um impacto menos positivo na vida dos angolanos por causa dos parcos investimentos nas redes de transmissão e distribuição de energia, assim como modelo de gestão aplicado que fomenta as perdas técnicas e perdas comerciais".

"A situação actual caracteriza-se pelo baixo nível de electrificação, já que apenas 43% dos angolanos têm acesso à energia eléctrica, dos quais 37,8% através da ligação à rede eléctrica pública nacional", disse.

"Há mesmo como que uma discriminação negativa, pois as províncias do interior do País têm os níveis mais baixos da taxa de acesso, casos do Bié, Cunene e Lunda-Norte que rondam os 10%, enquanto em Luanda a taxa de acesso é de 66% e em Cabinda 52%", acrescentou.

Adalberto apresentou a sua réplica no bairro de Boavista, onde os jornalistas, e mesmo dirigentes da UNITA, só souberam que teria lugar este discurso à última da hora, embora sem explicações sobre a razão deste secretismo, frisando que os habitantes de Luanda estão numa pobreza extrema.

"Esta imagem repete-se em cenários muito mais degradantes na maior parte dos bairros da nossa cidade capital, representando sofrimento e degradação, resultantes das opções partidárias de quem governa o nosso País.

Na sua opinião, este bairro de Luanda, a um passo da refinaria e de empresas do ramo petrolífero, espelha bem as consequências da ausência das autarquias locais e da inexistência de gestores locais com legitimidade democrática decorrente da livre escolha dos seus representados".

"Este contraste de bairros pobres, de cidadãos excluídos da sua participação democrática, com uma cidadania negada, repete-se por toda a dimensão do nosso país e não foi retratada na lista de promessas a que designaram de Estado da Nação.", disse.

Referiu que, todos os anos, Angola testemunha um infinito rol de promessas que não se cumprem, que consomem quantias elevadas do OGE, que a serem reais há muito nos teriam transformado na nova Califórnia, que ano após ano foi consumindo a credibilidade de se tornar realidade, porque ano após ano a cidadania nunca se realiza, porque quem está no poder decidiu virar as costas ao chamamento das populações, ao chamamento dos jovens e construir um Estado autocrático, sustentado em demonstrações repressiva sempre que necessário, para estender a todo o custo o seu mandato.